Kinderbibeltage im Schwetzinger Lutherhaus: Ein Tropfen der besonderen Art

Schwetzingen. Die evangelische Kirchengemeinde lud in dieser Woche zu den Kinderbibeltagen ins Lutherhaus ein. Diese standen unter dem Motto „Vom Tropfen zum Mee(h)r“ und beschäftigten sich mit der Taufe.

Die beteiligten Kinder und Jugendteamer werden nun am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr bei einem Familiengottesdienst in der Stadtkirche gemeinsam mit Diakonin Margit Rothe und Kantor Detlev Helmer „Kostproben“ aus den Kinderbibeltagen zeigen und alle Anwesenden an ihrem Erarbeiteten teilhaben lassen. Dabei spielt die Leitfigur der Kinderbibeltage – der „Tau(f)tropfen“ – eine Rolle. Höhepunkt des Gottesdienstes wird sein, eine Taufe zu feiern und dabei ein Mädchen in der Mitte der Gemeinde willkommen zu heißen. Im Anschluss an den Gottesdienst findet das „Kirchencafé“ statt, um noch ein wenig zusammenbleiben zu können. Dazu laden die Eltern der Kinderbibeltags-Kinder alle zu Kaffee, Tee, Saft und Kuchen ein.

Alle Gemeindeglieder, die lieber einen klassischen Predigtgottesdienst besuchen möchten, sind in der St. Josefskapelle um 9.30 Uhr willkommen. Dort gestaltet Prädikantin Simone Heidbrink den Gottesdienst, die musikalische Mitwirkung liegt bei Dorothee Strieker.