„K’lydoscope“ rocken in Schwetzingen in den Mai

Schwetzingen. Vor neun Jahren begann die Reise der Band „K’lydoscope“ zum Rock in den Mai im „Blauen Loch“ in Schwetzingen. 2014 spielte man das erste Mal vor vollem Haus und feierte mit dem gesamten Welde-Saal in den Mai hinein. Seitdem ist die Band um Frontmann Martin Orth, Drummer Simon Kammerer, Gitarrist Andreas Frank und Basser Fabio Di Bernardo ein fester Bestandteil dieses Tages vor dem Feiertag 1. Mai.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit ausgelassener Spielfreude und breiter Palette an Coversongs und eigenen Werken lassen „K’lydoscope“ stets die Wände wackeln. „Wir versuchen, ständig am Ball zu bleiben. Auch wenn es privat manchmal recht viel ist, was man koordiniert bekommen muss. Zudem hat uns natürlich das große C die letzten drei Jahre deutlich in die Schranken gewiesen. Umso mehr freuen wir uns, auch in diesem Jahr wieder das ,Blaue Loch‘ rocken zu dürfen“, so Martin Orth gegenüber dieser Zeitung.

Somit steht einer entspannten Rockparty am Sonntag, 30. April, ab 21 Uhr im „Blauen Loch“ nichts mehr im Wege. Los geht’s um 21 Uhr, der Eintritt ist frei. kaba