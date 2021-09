„Kreuz und queer durch Heidelberg“

Heidelberg. Wer die „Rainbow City Heidelberg“, ihre Sehenswürdigkeiten und ihre Geschichte aus dem Blickwinkel queeren Lebens kennenlernen will, der kann am Sonntag, 19. September, um 10.30 Uhr. am Sonntag, 10. Oktober, um 14 Uhr oder am Montag, 29. November, um 15 Uhr (im Vorfeld der Eröffnung des Pink Monday) an einer QueerTour teilnehmen. Die Themen reichen von homosexuellen Heidelberger Persönlichkeiten – vom Barock bis in die Neuzeit –, über bisher ungenannte und unbekannte Schicksale, die Verfolgung und Ermordung Homosexueller in der Nazizeit, bis hin zum aktuellen queeren Leben in der Stadt. „Die Führung hat einen ernsten Hintergrund und sie soll zum Nachdenken anregen; aber auch viele humorvolle und ermutigenden Erzählungen sind in die Führung eingeflossen“, verrät Steffen Schmid, Initiator der QueerTour. Der Altstadtrundgang dauert zirka 2,5 Stunden. Treffpunkt ist auf dem Karlsplatz beim Sebastian-Münster-Brunnen. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Personen. Der Preis pro Person beträgt 14 Euro inklusive einer süßen Überraschung. Alle Einnahmen der QueerTour werden an Queeramnesty gespendet, die sich dafür einsetzen, dass Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle auch in anderen Ländern unbehelligt leben können und ihnen Recht widerfährt. Eine Anmeldung unter queertour-heidelberg@gmx.de ist erforderlich. Neben den öffentlichen Touren können außerdem Gruppenführungen individuell gebucht werden - Infos unter www.queertour-heidelberg.de.

