La Sala grooven den Schwetzinger Schlossplatz

Schwetzingen. Ein Wiedersehen mit guten Bekannten gibt’s am Freitag, 8. Juli, ab 19 Uhr auf dem Schwetzinger Schlossplatz: Das La-Sala Saxophon-Quartett spielt für die Jazzinitiative auf.

Nachdem der Auftritt im letzten Jahr durch einen Unfall kurzfristig ausfallen musste, kommt das Quartett dieses Jahr in etwas anderer Besetzung in die Spargelstadt. Das Publikum kann sich auf einen Mix aus Jazz Standards, New Orleans Klassikern, Latin Songs und mehr freuen, versprechen die Damen am Sax.

Britta Collignon (Sopransax), Claudia Lohmann (Altosax), Franziska Pertzborn (Tenorsax) und Sylvia Treiber (Barisax) werden eine große Vielfalt an Stilistiken präsentieren. Für jeden ist etwas dabei, gute Unterhaltung garantiert. Für den rhythmischen Background sorgt Rolf Lautenbach an der Percussion. Gespielt wird am Palais Hirsch, der Eintritt ist frei.