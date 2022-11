Leserin aus Schwetzingen erzählt von Helfern in der Not

Der Artikel „Wir brauchen auch gute Nachrichten“ vom 29. Oktober hat mich sofort angesprochen. Vor gut einem Jahr erlebte ich nach einem Unfall große Hilfsbereitschaft, an die ich noch heute voller Dankbarkeit denke.

Es war Ende Oktober 2021 und ein lauer, schöner Herbstabend. Ich war mit dem Fahrrad auf dem Heimweg von Brühl nach Schwetzingen und freute mich auf ein Konzert der Schwetzinger Festspiele. Aber beim Überqueren der Brühler Landstraße, mitten auf der Fahrbahn, stürzte ich unglücklich mit dem Fahrrad und konnte nicht mehr aufstehen.

Doch bald hielten zwei Autos an und die herbeieilenden Männer halfen mir von der Fahrbahn, verständigten den Krankenwagen, breiteten eine Decke auf dem Herbstlaub aus und redeten mir gut zu. So endete der Abend nicht im Konzertsaal, sondern im Krankenhaus.

Bei all dem Schreck und Schmerz war diese Hilfsbereitschaft großartig. Oft habe ich daran gedacht und möchte mich auf diesem Weg bei den Ersthelfern aus Altlußheim bedanken. Die weitere Versorgung durch nette Krankenschwestern, die freundlichen Gespräche mit den Bettnachbarinnen und später die Hilfe der Physiotherapeuten in der Reha – das alles hat geholfen.

Nach dieser ersten Hilfe waren mir meine lieben Freundinnen eine große Stütze. Sie kamen mit Essen vorbei, haben Einkäufe erledigt, mich besucht, angerufen, mir geschrieben und einfach Anteil genommen. Sie alle standen mir zur Seite und ich kann nur sagen: Danke, Danke, Danke! Bei allem nicht so Leichten: Das waren meine persönlich guten Nachrichten 2021/2022.

Ich bin sicher, dass es in der großen Welt mit so viel Schreckensnachrichten viel Gutes gibt, an das wir denken können – zum Glück!

