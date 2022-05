Mannheims OB Kurz zum umstrittenen Polizeieinsatz: "Fragen müssen beantwortet werden"

Mannheim. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz zeigt nach dem Todesfall eines 47-Jährigen im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz bestürzt. „Wir alle sind sehr betroffen vom Tod eines Menschen während, nach oder in Folge eines Polizeieinsatzes. Sie alle wissen, wie wichtig uns ein friedliches, ein respektvolles Zusammenleben in unserer Stadt ist“, sagte Kurz in einem Statement am Dienstagmittag, um das der „MM“ gebeten hatte.

Der Polizeieinsatz am Montag werfe Fragen auf, betonte der Oberbürgermeister vor dem Mannheimer Rathaus und machte deutlich: „Diese Fragen müssen beantwortet werden.“ Kurz verwies auf die Ermittlungen der dafür zuständigen Institutionen der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts. „Ich denke, eine Bewertung des Polizeieinsatzes vor dem Ergebnis dieser Untersuchungen verbietet sich. Ich appelliere an alle, das genauso zu halten“, sagte Kurz in seinem knapp 40 Sekunden langem Statement abschließend.