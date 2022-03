Martin Orth tritt im „Blauen Loch“ auf

Schwetzingen. Lang ist es her, dass er in seiner Heimatstadt Musik gemacht hat: Doch an diesem Samstag, 26. März, ab 20.30 Uhr ist Martin Orth wieder in Schwetzingen zu hören. Er spielt im Gasthaus „Blaues Loch“, Zeyherstraße 3.

„Im vergangnen halben Jahr habe ich zwei neue Songs auf Streamingplattformen veröffentlicht: ,Kopf verlieren‘ und ,Freier Geist‘“, antwortet er auf eine entsprechende Frage und ergänzt etwas bedrückt: „Musik gehört nach wie vor zu meinem Leben. Leider wurde mir anfang 2022 ein Teil davon entrissen, durch den Tod meines Vaters. Seitdem war ich nicht groß am Musikmachen, ging einfach nicht.“ Anfang März fasste er wieder neuen Mut, um zu spielen. „Es muss und wird weitergehen. Ich freuen mich auf den Samstag und auf die Musik.“

Zuletzt trat er mit seiner Band „K’lydoscope“ 2021 im „7er Club“ in Mannheim auf. Der Solo-Gig im „Blauen Loch“ ist der erste seit 2020. „Da ich mal wieder solo spiele, wird’s eher etwas melodischer, entspannter“, kündigt Orth an, „von Led Zeppelin über Seal, von Kansas über Barcley James Harvest“, ergänzt er. Neben einer „bunten Mischung“ stellt er auch einen neuen Song von sich vor, der er Mitte April offiziell erscheinen wird.