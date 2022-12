Medaille für Marvin Mitschulat

Die ehrenamtlichen Helfenden des Malteser Hilfsdienstes während der Corona-Pandemie aus der Region Nordbaden bei einem feierlichen Gottesdienstes mit Dekan Lukas Glocker in der katholische St. Laurentius Kirche in Kronau mit der Covid-19-Medaille des souveränen Malteser Ritterordens ausgezeichnet. Darunter waren auch zwei Mitglieder der sogenannten Gliederung Schwetzingen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Corona-Einsatzmedaille wurde vom souveränen Malteser Ritterorden in Rom gestiftet, um Menschen zu danken, die in der weltweiten Notsituation Hilfe leisteten und ihre Gesundheit aufs Spiel setzten, um denen zu helfen, die von diesem in vielen Fällen tödlichen Virus direkt oder indirekt betroffen waren. Die Medaille ist eine hochrangige international gestiftete Anerkennung, für die die Trageerlaubnis des Bundespräsidenten erforderlich ist.

Marvin Mitschulat, Beauftragter der Gliederung Schwetzingen (M.), wird von Baron von Mentzingen, Diözesanleiter der Malteser der Erzdiözese Freiburg (r.), und Matthias Geist, stellvertretender Diözesanleiter (l.), mit der bronzenen Verdienstplakette geehrt. © Dreslampl

Dekan Lukas Glocker erinnerte in seiner Predigt daran, dass vieles in einer Gemeinschaft besser zu bewältigen ist, da so die Belastung auf viele Schultern verteilt wird. Matthias Geist, stellvertretender Diözesanleiter der Malteser der Erzdiözese Freiburg erklärte: „Ihr Einsatz hat gezeigt, zu was die Malteser in Notsituationen fähig sind und welche riesigen Aufgaben sie gemeinsam bewältigen können. Darauf können wir alle stolz sein.“ Und Geist weiter: „Sie haben einen großen Beitrag für unsere Gesellschaft geleistet und zum geordneten Verlauf der Pandemie wesentlich beigetragen. Mit Ihrem Einsatz haben Sie sich der Gefahr, sich selbst mit dem Virus zu infizieren, verstärkt ausgesetzt. Ihre Familien mussten in dieser ohnehin schwierigen Zeit mit Ausgangssperren, starken Einschränkungen und Mehrbelastungen zusätzlich auf Sie alle verzichten und hoffen, dass Sie aus den Einsätzen gesund zurückkehren“, sagte der stellvertretende Diözesanleiter. „Für Ihren Einsatz möchte ich mich bei Ihnen persönlich und im Namen von Baron von Mentzingen sowie der gesamten Diözesanleitung herzlich bedanken.“

Mit der Covid-19-Medaille wurde unter anderem Niklas Ott (Gliederung Schwetzingen) ausgezeichnet. Marvin Mitschulat, Beauftragter der Gliederung Schwetzingen, wurde mit der bronzenen Verdienstplakette für seine Leistungen in diesem Amt geehrt. zg