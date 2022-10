Mit einem Goethe-Klassiker startet die neue Spielzeit in Schwetzingen

Schwetzingen. Die Spielzeit im Theater am Puls in Schwetzingen startet wieder! Die Mitglieder des Freundeskreises des Theater kamen bereits in den Genuss des neuen Stücks „Die Leiden des jungen Werther“, einem Schauspiel nach Johann Wolfgang Goethe. An diesem Samstag, 1. Oktober, 19 Uhr, gibt es die Premiere dieses von Regisseur und Theaterintendanten Joerg Steve Mohr erarbeiteten Stücks.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laura Kaiser spielt in „Die Leiden des jungen Werther“ die Lotte. Sie ist verlobt mit Albert, doch das ist ja noch der junge Werther . . . © TaP/Böhm

Zweieinhalb packende Stunden (mit 20 Minuten Pause) die Besucher, in denen Denis Bode, Thomas Cermak und Laura Kaiser Goethes Briefroman aus dem Jahr 1774 lebendig werden lassen. Mohr hat dabei Goethes Text den einzelnen Figuren so in den Mund gelegt, dass ein unterhaltsamer sowie poetischer Theaterabend entstand. Werther, der auszog um seine Freiheit zu leben, verliebt sich in Lotte, die bereits mit Albert verlobt und so gut wie verheiratet ist. Albert, ein sichtlich liberaler Mensch, hat anfänglich nichts gegen die Freundschaft zwischen Lotte und Werther. Zu dritt verbringen sie eine tolle Zeit. Albert wird zum guten Freund, Lotte immer mehr zu der Frau, für die es zu Leben lohnt. Doch alsbald steckt Werther in einem Dilemma. Er kann ohne Lotte nicht leben und möchte sie ganz für sich haben.