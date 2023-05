Mit einer Sternfahrt zur Bundesgartenschau geht es los

Zum vierten Mal findet in Schwetzingen vom 7. bis zum 27. Mai die Klimaschutzaktion „Stadtradeln“ statt. Alle Schwetzinger sind wieder dazu aufgerufen, das Auto für drei Wochen stehen zu lassen und kräftig für den Klimaschutz in die Pedale zu treten. Zum ersten Mal wird der Sonderwettbewerb „Schulradeln“ ausgeschrieben, der sich an Schüler, Lehrer und Eltern richtet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Alle Interessierten können sich ab sofort auf der Stadtradeln-Webseite registrieren und dann ab Sonntag, 7. Mai, Kilometer sammeln – entweder online oder per Stadtradeln-App. Auf der Stadtradeln-Webseite einfach die richtige Kommune aussuchen und sich einem bestehenden Team aus Bekannten, Freunden, Kollegen oder dem (Sport-)Verein zuordnen. Alle, die alleine radeln oder keinem bestehenden Team beitreten möchten, können sich ins „Offene Team Schwetzingen“ eintragen. Zum ersten Mal in Baden-Württemberg können Schulen am Sonderwettbewerb „Schulradeln“ teilnehmen. Dazu muss einfach bei der Anmeldung bei der Abfrage „Wettbewerb Schulradeln“ ein Häkchen gesetzt werden.

Damit alle Fahrräder einsatzbereit sind, findet am Spargelsamstag, 6. Mai, von 11 bis 17 Uhr die Aktion „Bei uns kriegen Sie Ihr Fett weg“ statt. Die Profis des ADFC checken Bremsen, Lichtanlage und Fahrradketten. Alle Bürger sind eingeladen vorbeizukommen. Auch in diesem Jahr gibt es beim „Stadtradeln“ wieder attraktive Preise zu gewinnen.

Am Sonntag, 7. Mai, um 10.30 Uhr, wird Bürgermeister Matthias Steffan das „Stadtradeln“ in Schwetzingen offiziell eröffnen. Treffpunkt ist vor dem Palais Hirsch. Die Eröffnungstour, die dieses Jahr durchden ADFC organisiert und als Rad-Demo angemeldet wurde, führt im Anschluss unter dem Motto „Klimaneutral zur Buga – wir nehmen das Rad“ als Sternfahrt zur Bundesgartenschau nach Mannheim. Für Interessierte stehen der ADFC sowie die Mitarbeiter des Büros für Klimaschutz ab 10 Uhr auf dem Schlossplatz für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

„Wir freuen uns schon jetzt auf den Start und drei spannende Wochen“, erklärt Wolfgang Leberecht, Amtsleiter des Amts für Stadtentwicklung. „Im letzten Jahr konnten wir mit fast 116 000 Kilometern unser bisher bestes Gesamtergebnis erradeln. Unser Ziel ist es, dieses Ergebnis zu toppen und noch mehr Menschen fürs Stadtradeln zu begeistern.“ Ein weiteres Highlight der „Stadtradeln“-Wochen ist das Proberadeln mit dem Verein „Fahrrad & Familie“. Dieser wird am Samstag, 20. Mai, von 9 bis etwa 13.30 Uhr mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt vertreten sein. Hier stehen verschiedene Lauf- und Kinderräder, Fahrradanhänger, Kindersitze und Lastenräder zur Probefahrt zur Verfügung. Zudem berät der Verein zu allen Fragen rund ums Radeln im Alltag, Nutzung und Anschaffungskosten.

Bei Fragen rund ums Stadtradeln können sich Interessierte an das Büro für Klimaschutz, Energie und Umwelt unter E-Mail klimaschutz@schwetzingen.de, 06202/ 8 74 82 wenden. zg

Info: Nähere Infos gibt’s unter www. stadtradeln.de/schwetzingen.