Mit Pflastersteinen mehrere Schulfenster in Schwetzingen eingeworfen

Früher hat man zwar mit Inbrunst den Neue-Deutsche-Welle-Hit „Hurra, hurra, die Schule brennt“ gesungen, aber Fenster einzuwerfen hat sich niemand getraut. Die Ferienzeit wird leider in Schwetzingen von Vandalen genutzt, sodass auf dem Schulgelände der Kurt-Waibel- und der Nordstadtschule große Schäden entstanden sind, die am Ende wir alle bezahlen müssen.

Bereits in den Oster- und Pfingstferien zerschlugen Unbekannte erstmals Fensterscheiben und Eingangstüren und richteten damit beträchtlichen Schaden in Höhe von 18 000 Euro an. Vermutlich diente ein Pflasterstein, den die Täter zuvor aus der Pflasterung des Schulhofes lösten, als Wurfgeschoss. Die Anzahl der beschädigten Glasflächen ist enorm. „Das Ausmaß dieser blinden Zerstörungswut macht die beiden Schulen in der Nordstadt und das zuständige Bauamt fassungslos und ärgerlich“, so Bauamtsleiter Joachim Aurisch.

Die Stadt ist als Schulträger seit Wochen bemüht, die Schäden vor Beginn des neuen Schuljahres zu beheben. Bei der aktuellen Lage der Materialknappheit und des Handwerkermangels noch einmal eine zusätzliche Herausforderung. Anfang September sollen die Reparaturarbeiten stattfinden.

Als Tatzeiten kommen das Osterwochenende (14. bis 18. April), das Ende der Pfingstferien (17. bis 20. Juni) sowie das Wochenende vom 1. Juli bis 4. Juli in Betracht. Die Stadtverwaltung bittet nun Bürger, die etwas bemerkt haben, um sachdienliche Hinweise.