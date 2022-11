Nach der Ausbildung beim Schwetzinger GRN-Seniorenzentrum übernommen

Schwetzingen. Engagiert, hochmotiviert und beliebt bei Kollegen wie Heimbewohnern: Besser konnte es Martina Burger, Leiterin des GRN-Seniorenzentrums Schwetzingen, kaum treffen. „Dass wir wie in den vergangenen Jahren tolle Auszubildende direkt übernehmen konnten, ist wirklich ein Segen“, sagt Burger in einer Pressemitteilung der GRN-Klinik.

Die Freude beruhe auf Gegenseitigkeit, so Sarah Schulze, die mit einer 1,3 auf dem Zeugnis glänzt. „Kerstin und ich sind während der Ausbildung von den Kollegen und Vorgesetzten jederzeit unterstützt worden. Das war toll und hat die Entscheidung leicht gemacht, hierzubleiben.“ Auch Mitstreiterin Kerstin D’Alton bleibt dem GRN-Seniorenzentrum erhalten: „Wir wurden an Arbeitsabläufe herangeführt, durften aber auch immer wieder selbstständig Aufgaben übernehmen und unser Können beweisen“, berichtet die Jahrgangsbeste. Dabei hatten die beiden mit schwierigen Umständen zu kämpfen. „Sie haben ihre komplette Ausbildung während der Pandemie gemacht“, fasst Praxisanleiterin Michaela Striebinger zusammen. „Das hieß für Sie Home-Schooling mit mehr Theorie, als es sonst üblich war. Und trotzdem haben Sie die Prüfungen mit Bravour gemeistert. Darauf können Sie stolz sein.“ Für Sarah Schulze und Kerstin D’Alton war die Ausbildung zur Altenpflegerin nicht der erste Job. „Früher habe ich Kleidung verkauft“, erzählt Schulze, „aber ich wollte gerne etwas Sinnstiftendes machen“. Deshalb habe sie zuerst in der Hauswirtschaft des Seniorenzentrums gearbeitet, wo Pflegedienstleiterin Patricia Pressler sie für die Ausbildung begeisterte. „Ihre Art und ihr Umgang mit den Bewohnern, aber auch ihr Organisationstalent, haben mich überzeugt“, berichtet Pressler. Trotz dreier kleiner Kinder wagte Schulze den Schritt und begann die dreijährige Ausbildung.

Rückkehr aus Südafrika

Auch D’Alton hat schon unterschiedliche Stationen auf ihrem Lebenslauf vorzuweisen: Nach dem Abitur studierte sie Jura, lernte im Auslandssemester ihren Mann kennen und machte sich mit ihm in Südafrika selbstständig. 16 Jahre lang lebten und arbeiteten sie dort gemeinsam, bis es sie wieder nach Deutschland zog. „Ich wollte eigentlich schon immer etwas in der Pflege machen“, sagt sie. „Und vor drei Jahren habe ich mein Vorhaben in die Tat umgesetzt und arbeite jetzt in einem Beruf, der mich erfüllt.“

Ein kleines Geschenk hat Heimleiterin Martina Burger auch für beide zum Einstand parat: Ein T-Shirt mit einem Spruch, der besser nicht passen könnte: „Ich bin Altenpflegerin, weil Superheldin kein offizieller Beruf ist.“ zg