Nach Raub in Schwetzinger Aldi: Polizei fahndet nach Täter

Schwetzingen. Im Fall eines überfallenen Aldi-Discounters in der Schwetzinger Schubertstraße (wir berichteten) sucht die Polizei mittlerweile nach Zeugen. In einer Mitteilung heißt es, der bislang unbekannte Täter habe am Samstagabend, dem 1. Oktober, gegen 19.50 Uhr den Laden betreten und habe "im Kassenbereich unter Vorhalt eines Revolvers" Bargeld von einer Angestellten gefordert. Mit mehreren hundert Euro sei der Tatverdächtige schließlich zu Fuß geflüchtet. Die Angestellte war glücklicherweise nicht verletzt worden.

Mit folgender Täterbeschreibung sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten:

Männlich, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, normale Statur, heller Hauttyp, blaue Augen, ca. 25 bis 35 Jahre alt. Der unbekannte Täter trug eine verwaschene, blaue Jeanshose, eine dunkle Kapuzenjacke, eine dunkle Mütze und

eine weiße FFP 2-Maske. Zudem trug er eine großflächige Tätowierung auf dem linken Handrücken und allen Fingergliedern sowie eine großflächige, schwarze Tätowierung an der Vorderseite des Halses.

Mehrere Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwetzingen-raub-auf-aldi-filiale/

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei Heidelberg zu melden.