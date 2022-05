Fünf Tierärzte waren beim Maimarkt-Turnier im Einsatz. Retten konnten sie das Pferd Maserati von Reiterin Pia Reich jedoch nicht mehr. Der zehnjährige Wallach war im Parcours am Montag zu früh abgesprungen, so dass das Tier im Hindernis landete und stürzte. Am Ende blieb nur noch die Spritze, um das Pferd von seinem Leid zu befreien. Denn der Trümmerbruch des rechten Ellbogens war laut

...