Neue Schwimm-Anfängerkurse in Schwetzingen ab September terminiert

Schwetzingen. Sie können nicht schwimmen? Sie suchen einen Anfängerschwimmkurs für ihr Kind? Die hiesige Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) startet im September neue Schwimmkurse für Kinder, Jugendliche und für erwachsene Nichtschwimmer. Eine Mitgliedschaft in der DLRG ist zur Teilnahme nicht erforderlich.

Die Anfängerschwimmkurse für Kinder finden ab 15. September immer donnerstags in der Nordstadtschwimmhalle in Schwetzingen oder samstags im Bad bei der Friedrichschule in Plankstadt statt und dauern ein halbes Jahr. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Teilnehmen können alle Kinder ab sechs Jahren. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich im Internet unter https://schwetzingen.dlrg.de/ask22

Die DLRG setzt ihr Projekt eines integrativen Schwimmkurses für Kinder mit und ohne Behinderung fort und weist darauf hin, dass auch in diesem Jahr wieder je ein Platz für ein geistig behindertes Kind reserviert ist. Sollte Interesse an diesem Platz bestehen, kann man sich bei der Kursleitung unter der E-Mail ask@schwetzingen.dlrg.de melden.

Der Kurs für Jugendliche und Erwachsene findet immer mittwochs ab 20.15 Uhr in der Nordstadthalle Schwetzingen statt, erster Kurstermin ist der 14. September. Der Kurs hat eine Dauer von 15 Stunden, die Kursgebühr beträgt 50 Euro. zg

Info: Bei Interesse steht Franz Wiegand, Telefon 06202/39 17 oder E-Mail eask@schwetzingen.dlrg.de, zur Verfügung.