Neues Gebäude der Schwetzinger Stadtwerke geht in Betrieb

„Selbstverständlich sind wir auch während der Umzugsphase zu unseren üblichen Öffnungszeiten für Kunden zu sprechen. Entweder erreichen sie uns unter der Servicenummer 0800/5 13 51 39 oder per E-Mail unter kundenzentrum@sw-schwetzingen.de“, sagt Heiko Lauer.

Im persönlichen Gespräch wird das für rund einen Monat leider nicht möglich sein, so der Leiter des Kundenzentrums in der Kurpfalz-Passage, denn er und sein Team ziehen vom bisherigen Standort in die neuen Räumlichkeiten in die Scheffelstraße um. Das Büro Kurpfalz-Passage ist ab dem 6. Dezember geschlossen. Dass alle Fragen, Angebote und Informationen weiterhin kompetent und zeitnah bearbeitet, beantwortet und vermittelt werden, ist für Lauer und sein Team eine Selbstverständlichkeit.

Gefragter Anlaufpunkt

Das Kundenzentrum ist seit vielen Jahren ein gefragter und beliebter Anlaufpunkt für all diejenigen, die sich gerne im persönlichen Gespräch die Vorteile, Laufzeiten und Tarife und Produkte der Stadtwerke näherbringen lassen wollen. Nun wird sein künftiges Domizil im neuen Gebäude der Stadtwerke bezogen. „Der Neubau schließt sich direkt an unser bestehendes Verwaltungsgebäude an und wird im Laufe des Dezembers fertiggestellt. Damit haben wir in Summe alles, was zu den Stadtwerken gehört, unter einem Dach: Kundenzentrum, Technik, Service und Verwaltung. Das generiert Synergien und optimiert Geschäftsabläufe“, freut sich Geschäftsführerin Martina Braun auf die Strukturen.

Neben den Stadtwerken wird auch die Schwetzinger Wohnbaugesellschaft von dem neuen Gebäude profitieren. Neue Büroflächen und Besprechungsräume ermöglichen der Gesellschaft die sukzessive Ausweitung ihrer geschäftlichen Kernaufgabe.

Fragen beantworten gerne die Mitarbeiter unter Telefon 0800/5 13 51 39 (kostenlos aus dem Festnetz). zg