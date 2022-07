Oberbürgermeister Pöltl eröffnet Gartenaktion in Schwetzingen

Das Urban Gardening Projekt im Marstallinnenhof ist erfolgreich gestartet. Von den rund 70 Parzellen sind inzwischen fast alle an interessierte Hobbygärtner vergeben und es wird bereits emsig gegärtnert. Auch die Schwetzinger Zeitung hat eine Parzelle übernommen und will so das Projekt ausführlich begleiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag, 16. Juli, wird die Aktion, bei der Bürger zum Bepflanzen und Pflegen eines Gartenbereichs angeregt werden sollen, jetzt auch offiziell eröffnet. Von 10 bis 12 Uhr sind alle Parzellen-Eigentümer sowie am Projekt interessierte Bürger herzlich in den Marstallinnenhof eingeladen.

SZ-Gartenexperte Julian Friedrich am Zeitungsbeet im Marstall. © Maisenhälder

Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl werden der Leiter der Stadtgärtnerei Bernd Kolb und sein Team Tipps zum erfolgreichen Gärtnern geben und für Fragen bereit stehen. Johanna Leisch und Martin Dürrfeld von der Firma Greenling geben Infos zu Urban Gardening Produkten für Balkone und Minigärten. Auch für Getränke und Häppchen ist gesorgt. zg