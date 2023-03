Olav Gutting berichtet in Schwetzinger Gaststätte aus dem Bundestag

Schwetzingen. Die CDU Schwetzingen lädt interessierte Bürger zur Veranstaltung „Bericht aus Berlin“ am heutigen Montag, 20. März, um 19 Uhr in die Gaststätte „Blaues Loch“, Zeyherstraße 3 in Schwetzingen ein. Auf Einladung des Stadtverbandes wird der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Olav Gutting über aktuelle bundespolitische Themen berichten.

Wie können Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze in Deutschland gesichert werden? Warum ist Technologieförderung und der Ausbau des Innovations- und Technologiestandort Deutschland insbesondere im Hinblick auf dem Klimawandel dringend erforderlich? Wie gehen wir mit den aktuellen Herausforderungen der Migration um?

Diese und weitere Fragen werden an diesem Abend im „Blauen Loch“ diskutiert. Nach seinem Impulsvortrag, der die dargelegten Leitfragen aufzeigt, steht Olav Gutting Fragen der Anwesenden Rede und Antwort.