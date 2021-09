Onlineberatung zur Weiterbildung zum Techniker

Wiesloch/Region. Die gemeinnützige Bildungseinrichtung DAA-Technikum informiert am Mittwoch, 15. September, um 14 Uhr in einer Online-Informationsveranstaltung über die berufsbegleitenden Fortbildungslehrgänge zum Staatlich geprüften Techniker in Wiesloch. Während der Unterricht durch Corona-Einschränkungen derzeit zumindest noch zum Teil online stattfindet, wird spätestens nach Aufhebung der Beschränkungen wieder vollständig an Samstagen in der Johann-Philipp-Bronner-Schule in Wiesloch unterrichtet. Facharbeiter, Gesellen und technische Zeichner der Industrie und des Handwerks aus den Bereichen Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Maschinenbau und Metallverarbeitung, Bautechnik (Hoch- und Tiefbau) und Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik können sich mit diesem Online-Angebot sicher über die Aufstiegsqualifikationen informieren und u.a. auch spätere Dozenten kennen lernen. Bei der Veranstaltung wird konkret auf folgende Themen eingegangen: aktuelle Studieninhalte, Samstagsunterricht, Studienablauf und Aufwand, Zulassungsvoraussetzungen, Erwerb der Fachhochschulreife sowie Studienfinanzierung u.a. mit dem neuen „Aufstiegs-BaföG“ und weiteren Förderungsmöglichkeiten. Anwesende können sich auch zu individuellen Fragen und Problemen im Zusammenhang mit einer beruflichen Fortbildung beraten lassen.

Für die Veranstaltung werden nur ein Computer mit Internetzugang (oder Tablet/Smartphone) sowie Lautsprecher benötigt. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung über die Seite www.daa-technikum.de – „Infoveranstaltungen“ ist wegen des Zugangslinks zwingend erforderlich, dort können auch kostenlose ausführliche Informationsunterlagen zu den Lehrgängen angefordert werden. Für Fragen steht die zentrale Studienberatung des gemeinnützigen DAA-Technikums unter Telefon 0800/2453864 (gebührenfrei) zur Verfügung.