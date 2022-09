Open Sporty Sunday: Inklusives Sportangebot geht in Schwetzingen weiter

Schwetzingen. Der TV Schwetzingen 1864 und die HG Oftersheim/ Schwetzingen veranstalten am Sonntag, 25. September, von 14 bis 16 Uhr, in der Sporthalle des Hebel-Gymnasiums in Schwetzingen ihren siebten Open Sporty Sunday. Alle Familien und Kinder (von sechs bis zwölf Jahren) mit und ohne Handicap sind zum lockeren zweistündigen Schnupper-Training mit zahlreichen niederschwelligen Sport- und Spielangeboten eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir freuen uns sehr, mit unserem inklusiven und integrativen Open Sporty Sunday in die zweite Saison zu gehen und mit der September-Ausgabe programmatischer Bestandteil der Europäischen Woche des Sports im Sportkreis Mannheim und der Interkulturellen Woche der Stadt Schwetzingen sein zu können“, sind die beiden Projektleiter und Organisatoren Jens Rückert (TV) und Michael Zipf (HG) froh.

Fotostrecke Schwetzingen: Kinder haben Spaß beim "Open Sporty Sunday" 15 Bilder Mehr erfahren

Anmeldungen sind bis zu diesem Mittwoch, 21. September, mit der digitalen Anmeldemaske unter www. tv1864.de/open-sporty-sunday oder in der TV-Geschäftsstelle (Telefon 06202/1 60 22 oder E-Mail: geschaeftsstelle@tv1864.de) möglich.