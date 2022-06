Pakete für eine "leichte" Bierverkostung gewinnen

Schwetzingen. Bei der digitalen Juni-Bierprobe am Abend des 9. Juni, 19 Uhr, wagen sich die Biersommeliers mal an was Leichtes. Welde-Chef und Biersommelier Max Spielmann wird gemeinsam mit Biersommelier Malte Brusermann im Welde Brauhaus in Schwetzingen Biere mit wenig Alkohol aus Deutschland, Österreich, Irland und Schottland verkosten. Schmeckt ein alkoholreduziertes Pils trotzdem richtig gut? Braucht ein IPA immer viele „Umdrehungen“? Wie reduzieren die Brauer den Alkohol? Diese und andere im Chat gestellte Fragen sollen im Laufe der Bierprobe, die live auf Youtube verfolgt werden kann, beantwortet werden. Und das Tolle: Unsere Zeitung verlost zwei Bierpakete zum Verkosten!

Stars bei diesem „Durstigen Donnerstag“ sind beispielsweise die original Berliner „Weisse Eiche“ aus der Berliner Brauerei Lemke. Nix mit Himbeer- oder Waldmeistersirup, mit der diese Spezialität zeitweise verkorkst wurde, sondern eine wahre Berliner Erfrischung, erklären die Macher. Die junge Brauerei hat sich der echten Weisse verschrieben und braut nach historischem Vorbild mit speziellen Hefen und Milchsäurekulturen. Und sie arbeitet mit Holz, in diesem Fall mit echter Berliner Eiche.

Auch Schottland mag's leicht

Aus Kildare in Irland kommt das „Session IPA“ von Rye River, das mit weniger als 4 Prozent vol.alk. vergleichsweise leicht für diesen Bierstil ist. Auch in Schottland kann man „leicht“. Das beweist die in Elon ansässige Brauerei BrewDog mit ihrem „Dead Pony Club Ale“. Weißbier mag man im Allgäu auch mal gern leicht, weshalb die Brauerei Härle in Leutkirch eine „Leichte Weisse“ herstellt. Eine Besonderheit bei allen Härle-Bieren ist, dass die Brauer dort ausschließlich mit regional angebauten Rohstoffen arbeiten. Ähnlich verfährt Kurpfalzbräu beim Brauen ihrer Biere, allerdings muss der Hopfen in der Hallertau eingekauft werden. Für ihr „Leichtes Helles“ hat man in Plankstadt etwa Cashmere-Hopfen und eine ausgesuchte Malzmischung eingesetzt und so ein exotisch-fruchtiges Helles gebraut. Von der Privatbrauerei Trumer aus Obertrum nahe Salzburg in Österreich gesellt sich das „Hopfenspiel“ ins Portfolio der Bierprobe.

Mitmachen und gewinnen

An zwei Pakete zur Probe gratis kommen Durstige über das Formular zum Mitmachen (samt die Teilnahmebedingungen) unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist der Freitag, 3. Juni, 14 Uhr, Stichwort: Leichte Biere.

Durstiger Donnerstag: Leichte Biere, 9. Juni , 19 Uhr, digitale Bierprobe aus dem Welde Brauhaus in Schwetzingen. Teilnahme mit oder ohne Bierpaket über Livestream auf https://www.youtube.com/user/Weldebier. Passende Bierpakete können noch bis einschließlich 6. Juni unter www.digitalebierprobe.de bestellt werden, solange der Vorrat reicht.