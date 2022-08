Pegelstände am Rhein ungewöhnlich niedrig

Die anhaltende Trockenheit wirkt sich auch auf die Wasserstände in den Flüssen aus. Vom niedrigsten je gemessenen Niedrigwasser sind die Pegelstände des Rheins in der Region jedoch noch etwas entfernt. Mannheim registrierte am Mittwochmittag einen Wert von 1,14 Meter. Am 20. Oktober 2018 waren es nur 85 Zentimeter. Ob diese Stände erreicht werden, hänge vom Niederschlag in Süddeutschland in

...