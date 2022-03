Polizeibilanz: Weniger Straftaten in Mannheim, Heidelberg und der Region

Mannheim. Das Polizeipräsidium Mannheim hat für das Jahr 2021 den niedrigsten Stand an Straftaten seit 18 Jahren registriert. Insgesamt waren es laut Polizei 55.275 Straftaten. Das seien mehr als 10.000 Fälle weniger als im Vorjahr. Die Aufklärungsquote sank allerdings leicht um 2,2 Prozent auf 60,4 Prozent.

"Mit knapp 20.000 Straftaten weniger als noch vor fünf Jahren verzeichnen wir ein Rekordtief", zieht Polizeipräsident Siegfried Kollmar Bilanz. Die Corona-Pandemie spielt dabei auch eine Rolle: "Sicherlich wirken sich hierauf auch die zahlreichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie aus." Doch die Pandemie hatte nicht nur positive Effekte auf die Kriminalität. Insbesondere bei Sexualdelikten gab es laut Kollmar eine signifikante Steigerung bei der Verbreitung sexueller Inhalte über Messenger-Dienste. Die Zahl der erfassten Fälle bei Sexualdelikten stieg im Vergleich zum Vorjahr von 893 auf 1.186, ein Zuwachs von 32,8 Prozent. Von 525 erfassten Fällen seien 426 auf den Tatbestand "Verbreiten/Erwerb/Besitz/Herstellen von Kinderpornografie" zurückzuführen. "Mit gezielter Präventionsarbeit gehen wir, wie auch in den Jahren zuvor, gezielt eben diese Verschiebungen innerhalb der angestiegenen Deliktsfelder an", so Kollmar.

In den Stadtkreisen Heidelberg und Mannheim sowie dem Rhein-Neckar-Kreis seien Aggressionsdelikte auf ein Fünf-Jahres-Tief gesunken. Auch die Straßenkriminalität sank in den drei Kreisen deutlich: Auf ein 15-Jahres-Tief. Es wurde 2021 auch seltener eingebrochen: Bei der Eigentumskriminalität haben sich die Fallzahlen im Bereich der Diebstähle vom bisherigen Höchststand 35.689 im Jahr 2003 auf 15.448 Fälle mehr als halbiert, so die Polizei. Insbesondere Wohnungseinbrüche gingen zurück.

