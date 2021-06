Premiere im Theater am Puls in Schwetzingen: "Fettes Schwein" überzeugt

Es ist zweifelsohne eine Komödie, das lässt sich nicht bestreiten. Doch es ist definitiv nicht jeder Satz lustig, der am Freitagabend im Theater am Puls fällt – beileibe nicht. Manche sind sogar sehr ernst und einige zielen dahin, wo es wehtut: in die Mitte der Gesellschaft.

Die Handlung von „Fettes Schwein“, das nun mit 14 Monaten Verspätung Premiere feiern durfte, ist schnell umrissen.

...