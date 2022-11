Rabatte und Prickelndes beim Late Night Shopping in Schwetzingen

Schwetzingen. Weihnachten nähert sich in großen Schritten, da kommt der lange Einkaufsabend an diesem Freitag, 18. November, genau richtig: Das Stadtmarketing Schwetzingen und die Einzelhändler laden zum Late Night Shopping in vorweihnachtlicher Atmosphäre ein. Neben aktueller Mode, neuester Literatur und auch mal Accessoires, die man in umliegenden Orten nicht findet, gibt es Aktionen, die einfach Freude bereiten – zum Beispiel bei Petra Kaltschmitt in ihrer Modeboutique „Acht F Fashion + Jeans“. Im Eingangsbereich wird nämlich ein Glücksrad aufgebaut, bei dem man nur gewinnen kann – von netten „Giveaways“, Wertgutscheinen bis hin zu ordentlichen Rabatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch im Modegeschäft „Exxtra“ von Carmen Hertrich wird es kleine Überraschungen für Kunden geben. Außerdem locken noch einmal zehn Prozent auf alle nicht bereits reduzierten Artikel. Das Team setzt auf gute Stimmung beim Late Night Shopping. Und die soll auch im Esprit Store bei Filialleiterin Loredana Hartung und ihrem Team herrschen. Dort gibt es innerhalb der „Black Week“ ebenfalls Preisnachlässe. Das Modehaus Bräuninger feiert gerade sein 190-jähriges Bestehen. Perfekt, um mit Kunden mit einem Glas Sekt anzustoßen. Einen feinen Cava (spanischen Sekt) bieten auch Jérôme Schramm und sein Team von „Leger Concept“ an.

Shoppinglustige können sich jedoch nicht nur hier bis 22 Uhr über erstklassige Beratung freuen. Die Bücher-Insel Schwetzingen von Babara Hennl kann durch die Preisbindung von Büchern keine „Black Friday Rabatte“ anbieten, freut sich jedoch über jeden, der bei ihr vorbeischaut. Auch Pro Optik und das Salamander-Schuhhaus haben an dem Abend länger geöffnet und freuen sich über viele Kunden am Freitagabend. dar