Radfahrerin verstirbt nach Unfall auf Ketscher Landstraße

Schwetzingen/Ketsch. Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Polizeifahrzeug und einer Radfahrerin am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Ketscher Landstraße in Schwetzingen hat eine Frau lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag die Fahrradfahrerin noch am Unfallort ihren Verletzungen und verstarb. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf Höhe des Schwetzinger Fußballstadions. Der Fahrer des Dienstwagens erlitt einen schweren Schock.

Nach ersten Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim kam es während einer Fahrbahnüberquerung zum Zusammenstoß, bei dem die Frau vom Polizeifahrzeug erfasst wurde. Ein Sachverständiger wurde zur Untersuchung des Unfallhergangs von der Staatsanwaltschaft Mannheim beauftragt und hat die Arbeit aufgenommen.

Die Ketscher Landstraße war nach dem schweren Verkehrsunfall gesperrt.