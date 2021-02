In unserer Dienstagsausgabe hatten wir über die Hilfsaktion von Raquel Rempp berichtet, die sich für zwei Schwestern aus Afghanistan einsetzt. Diese müssen mit schweren Missbildungen an den Gliedmaßen leben. Die Schwetzingerin möchte die Mädchen für eine Operation nach Heidelberg-Schlierbach bringen und hat einen Spendenaufruf gestartet, der auf Resonanz gestoßen ist. Allerdings funktionierte die in unserer Zeitung angegebene Bankverbindung nicht, die Direktüberweisung nach Afghanistan ist nicht möglich.

AdUnit urban-intext1

Deshalb hat sich Raquel Rempp entschieden, die Spenden auf ihren Konten zu sammeln und das Geld dann an die Familie in Afghanistan weiterzuleiten. „Denn es haben mich doch etliche Menschen kontaktiert, die etwas spenden möchten. Das finde ich ganz toll“, sagt sie.

Entweder können die Menschen, die spenden möchten, über Rempps Paypal-Konto bei Betterplace (siehe unten stehender Link) spenden oder direkt auf ihr eigenes Konto (IBAN: DE61 6009 0800 0000 697427. ali

Info: https://www.betterplace.me/komak-people-help-people