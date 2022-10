Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Leserbeschwerde Ratten am helllichten Tag: Sperrmüll verstopft Gehwege in Schwetzingen

In der Nordstadt sorgt Abfall und Sperrmüll für Unmut: An mehreren Stellen in der Stadt verstopft der Sperrmüll die Gehwege - und es kommt immer noch mehr dazu. Der Hausmüll im Sudetenring ist mittlerweile verschwunden.