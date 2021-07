Rhein-Neckar-Kreis ermöglicht Corona-Impfungen in Impfzentren ohne Termine

Heidelberg. In den Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises werden ab kommenden Montag, 19. Juli, Corona-Impfungen ohne Termin angeboten. „Vor dem Hintergrund sinkender Impfungszahlen und der Tatsache, dass momentan ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, gehen wir den nächsten Schritt und verzichten auf die Terminbuchung als Voraussetzung für eine Impfung in unseren Impfzentren“, wird Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss dazu in einer Pressemitteilung vom Donnerstag zitiert.

Johnson & Johnson wird freitags und samstags angeboten

Es werden alle vier Impfstoffe verabreicht. So werden montags bis freitags sowie sonntags die beiden mRNA-Impfstoffe der Hersteller Biontech und Moderna verspritzt. Wegen der logistischen Abläufe in den Impfzentren sei eine Wahl des mRNA-Impfstoffs nicht möglich. Freitags und samstags kommt zudem das Vakzin von Johnson & Johnson zum Einsatz, bei dem nur eine Impfung für den vollständigen Schutz nötig ist.

AstraZeneca nur noch in Heidelberg

Impfungen mit Astrazeneca werden nur im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Heidelberg angeboten, sind dafür aber jeden Tag möglich. Eine Kreuzimpfung mit Biontech oder Moderna können Astrazeneca-Erstgeimpfte entsprechend der Empfehlung der STIKO nach mindestens vier Wochen erhalten. Es bestehe auch in diesem Fall kein Wahlrecht des mRNA-Impfstoffs.

Wartezeiten möglich

Einzige Voraussetzung für eine Impfung ist das Mintbringen eines amtlichen Ausweisdokuments. Das Landratsamt machte darauf aufmerksam, dass sich spontan Entschlossene auf etwaige Wartezeiten einrichten müssten. Die Impfzentren sind an allen drei Standorten von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Wer bereits einen Termin vereinbart hat, kann diesen normal wahrnehmen.

Vorverlegung der Zweitimpftermine

Zudem können im ZIZ in Heidelberg sowie in den Kreisimpfzentren (KIZ) Weinheim und Sinsheim ab sofort Zweitimpfungen vorverlegt werden. Dies ist per E-Mail für Termine möglich, die ab dem 19. Juli vereinbart wurden. Die Mindestabstände zwischen den beiden Impfungen müssen dabei eingehalten werden. Diese variieren zwischen 21 Tagen beim Impfstoff des Herstellers Biontech und 28 Tagen bei den Vakzinen von Moderna und AstraZeneca. „Sie bekommen dann von uns einen neuen Zweittermin zugesendet", erklärte der ärztliche Leiter der Impfzentren, Christoph Schulze. Das Impfzentrum ist dabei frei wählbar. "Wir werden versuchen, den Termin in einem unserer Impfzentren für Sie zu ermöglichen“, so Schulze weiter.