Schüler der Musikschule Schwetzingen erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Schwetzingen. Nachdem die jungen Talente der Musikschule schon äußerst erfolgreich am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen hatten (wir berichteten), ging die Erfolgsserie nun fast nahtlos weiter. Denn Ende März fand der 60. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Künzelsau im Hohenlohischen statt und wieder wurden zahlreiche Preise „erspielt und ersungen“, wie Oberbürgermeister Dr. René Pöltl zusammen mit Schulleiter Philipp Wolfart stolz bei der Preisverleihung im Rathaus bekanntgab.

Außer Urkunden wird es für die begabten Jugendlichen auch Stipendien für zusätzliche Förderung in Form von weiterem Unterricht geben und auch die Möglichkeit, erstmalig von einem neuen Landesprogramm zu profitieren.

Stolz auf die vorderen Plätze

Neben vier dritten Plätzen gab es sechs zweite und sogar einen ersten Platz. Groß war die Freude darüber auch beim Gemeindeoberhaupt. „Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir uns hier zu den Ehrungen für die Gewinner des Regionalwettbewerbs getroffen haben“, so Pöltl: „Darüber freue ich mich wirklich sehr.“ Herzlich gratulierte er den anwesenden Gewinnern, genau wie Philipp Wolfart, der erläuterte: „Zusätzlich für alle, die 45 Minuten Unterricht im Hauptfach haben, gibt es nun ein Stipendium über 30 Minuten zusätzlicher Förderung. Dazu habt ihr euch durch die großartige Leistung das Recht erworben, an der neuen Studienvorbereitenden Ausbildung (SVA) des Landes teilzunehmen – das ist eine tolle Sache.“

Die Preisträger beim Landeswettbewerb Solowertung Klavier : 2. Platz Wanwen Winnie Huang (22 Punkte) und Fumiya Matsushita (21 Punkte); 3. Yui Matsushita (18 Punkte).

2. Platz Wanwen Winnie Huang (22 Punkte) und Fumiya Matsushita (21 Punkte); 3. (18 Punkte). Solowertung Gesang: 2. Emily Corbett (Mezzosopran) und William Corbett (Bass, jeweils 21 Punkte); 3. Sophia Dalkidou (Sopran, mit 19 Punkten).

2. (Mezzosopran) und (Bass, jeweils 21 Punkte); 3. Sophia Dalkidou (Sopran, mit 19 Punkten). Holz- und Blechbläserensemble: 1. Naomie Recker (Querflöte, 24 Punkte mit Weiterleitung).

1. (Querflöte, 24 Punkte mit Weiterleitung). Holzbläserenesmble: Marlene Seeling (Querflöte) und Bingquam Simon Huang (Querflöte) zusammen 3. Platz (18 Punkte).

(Querflöte) und Bingquam Simon Huang (Querflöte) zusammen 3. Platz (18 Punkte). Holzbläserensemble: Miriam Kampmann (Oboe) und Kenno Recker (Oboe und Englischhorn) zusammen 2. Platz (21 Punkte). zg

Normalerweise müsse man sich dafür extra bewerben, sagt der Musikschulleiter, doch für alle ab zwölf Jahren, die mindestens 45 Minuten Hauptunterricht haben, gebe es dies nun zum Gewinn dazu. Für jeweils ein Musikschuljahr ist die spezielle Förderung gedacht, die gezielt auf die Aufnahme eines Studiums an der Musikhochschule vorbereiten soll. „Ein tolles Paket“, betont Dr. René Pöltl und fügt hinzu: „Das habt ihr euch nicht nur einfach verdient, sondern mit viel Können erspielt und ersungen.“

Lehrerin Marina Chacin Benitez bedankte sich auch herzlich bei den Eltern für ihre tolle Unterstützung: „Der Wettbewerb fand in Künzelsau und somit etwas entfernt statt. Vielen Dank an alle Eltern, die so toll geholfen und nicht nur ihre Kinder gefahren haben. Denn viele hatten mehr als das eigene Kind dabei.“ Der Vater von Preisträgerin Sophia Dalkidou kommentiert das so: „Ich bin einfach über alle Maßen stolz.“