„Schwetzingen blüht auf“ mit Shoppingfreuden

Hoffnung – ein Wort, das dieser Tage noch mehr Gewicht bekommt: nämlich darauf, dass der Krieg in der Ukraine zu Ende geht, dass die Corona-Zahlen sinken und vor allem, dass ein gesundes, friedvolles Miteinander die Zukunft bestimmt. Unter diesem Aspekt soll die Welt zumindest in Schwetzingen an diesem Samstag heil und farbenfroh erstrahlen – beim Aktionstag „Schwetzingen blüht auf“.

Das Stadtmarketing (SMS) unter seinem neuen Geschäftsführer Oliver Engert lädt mit seinen Partnern zum Durchatmen ein – beim gemütlichen Shopping, schöner Einkehr und Kurzweil mit Kultur. Die Geschäfte haben von 10 bis 18 Uhr geöffnet, es gibt Rabatte und Blumengeschenke für die Kunden (solange der Vorrat reicht). Mit der Frühjahrsaktion des SMS kehrt ein Stück weit ersehnte Normalität zurück in Schwetzingens Innenstadt. Frühlingsblumen schmücken die Schaufenster und die Gastronomen haben ihre Außenbestuhlung aufgebaut – getreu dem Motto „lokal kaufen und genießen“ laden Schwetzinger Handel und Gastronomie zum Verweilen ein. Im Außenbereich des Kaffeehauses sorgt das Indie-Popduo „Used“ für stimmungsvolle Livemusik, als artistischer Walking Act ist Clownin Ruth Albertin unterwegs. „Pitches Cocktailbar“ verwöhnt die Gaumen und das Maskottchen „Fred Fuchs“ von der Schwetzinger Zeitung bringt Spaß für Groß und Klein.

Im Schlossgarten blühen die Zierkirschen und bieten zusätzlich eine zauberhafte Kulisse für einen schönen Samstag in der Stadt.

Das SZ-Kundenforum mit den Kurpälzer Produkten ist ebenfalls von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

