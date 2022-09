Schwetzingen zwei Tage lang ein Mekka für Automobilliebhaber

Schwetzingen. Mit einem Barbecue für Teilnehmer und geladene Gäste im Schlossrestaurant „Theodors“ samt einem Eröffnungsfeuerwerk zum Einbruch der Nacht startete am Freitagabend die 18. ASC-Classic-Gala International Concours d’Elegance im Schlossgarten Schwetzingen. Die Spargelstadt steht am Wochenende ganz im Glanz der rund 160 Oldtimer, die im Park gezeigt werden. Und in der Stadt lädt die Messe Ecomobil zum Informieren über ökologische Antriebe und moderne Kraftstoffentwicklungen ein.

Entlang der Vergangenheit der Automobilgeschichte können Oldtimer-Fans bis Sonntag, 4. September, flanieren. Wie die Organisatoren mitteilen, sind die Fahrzeuge aus ganz Europa in chronologischer Folge ab Baujahr 1890 aufgestellt. Viele Fahrzeugbesitzer ziehen sich zeitgenössisch zu ihren Oldtimern an und stehen gern für Gespräche bereit.

Neben den verschiedenen Fahrzeugen sind im Schlosspark zudem viele Clubs, Aussteller und Händler, die Informationen bieten. Es lockt eine Kunstausstellung und es gibt ein breites gastronomisches Angebot sowie Livemusik.

Der Schlossgarteneintritt beträgt dieses Wochenende 10 statt der ursprünglichen 8 Euro. Die 2 Euro mehr sind Gebühren, die durch den Einsatz eines Ticketsystems im Zusammenhang mit dem angebotenen Vorverkauf für die Classic-Gala anfallen. Daher müssen auch Jahreskarteninhaber 1,20 Euro zuzahlen, Ermäßigte 1,60 Euro.

Weitere Infos unter www.classic-gala.de und www.ecomobilgala.de