Wie sehr schützt die Stadt das Klima? Was läuft schon gut, wo müssen die Verantwortlichen nachjustieren? Wir haben mit dem städtischen Klimabeauftragten Patrick Cisowski gesprochen. Im Interview spricht er über neue Konzepte und gibt einen Blick in die Zukunft.

Was waren für Sie und ihr Team in den vergangenen Monaten die wichtigsten Klimaschutzmaßnahmen in

...