Schwetzinger Band „Popcombo“ feiert Premiere in Musikschule

Schwetzingen. „All along it was a fever” – so erklingt die wunderschöne Stimme von Sängerin Lea, die den Text auf einem iPad vor sich hat, durchs Mikrofon. Bald darauf setzen alle Instrumente ein und lassen den Sound am ganzen Körper spüren – atmosphärisch, warm und überzeugend. Klavier, Gitarre, Schlagzeug und Bass klingen zum Lied „Stay“ und erfüllen den Raum. Jede Woche probt die Band „Popcombo“ in der Musikschule. Besonders an diesem Abend ist, dass Sängerin Lea erstmals mit dabei ist, sonst proben die fünf Jungs zusammen mit ihrem Lehrer und Fachbereichsleiter der Popularmusik Michael Quast.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Quast unterrichtet außerdem Klavier und Keyboard an der Musikschule. Auch in ihrem Repertoire ist das Lied „Layla“, bei dem der Schlagzeuger anzählt. Es handelt sich nicht um den Partysong vom Sommer, sondern um ein reines Instrumentallied wie zwei der drei Stücke der Band. Quast unterstützt die Talente musikalisch – groovige Klänge erfüllen jetzt den Raum.

Zum Schluss geben die jungen Männer „Smells like teen spirit“ von „Nirvana“ zum Besten. Dabei gehen sie auf Handzeichen des Lehrers von Laut zu Leise und wieder zu Laut über. Mit Soli einzelner Musiker stellen sie zudem ihr Können unter Beweis. Die drei Lieder werden sie ebenfalls bei dem Popularmusikkonzert performen, das am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr im Franz-Danzi-Saal bevorsteht – übrigens ihr erster öffentlicher Auftritt.

Mehr zum Thema Konzertipp für April Christian Straube und die Weltmusik in Speyer Mehr erfahren

Doch wer verbirgt sich eigentlich hinter der Band? Das ist zum einen Maximilian (14) an der E-Gitarre. Er hört selbst am liebsten Pop und Rock, aber auch mal klassische Gitarrenklänge. Bastian (16) spielt ebenfalls E-Gitarre und außerdem Bass, privat hört er Rock und Blues. Paul ist mit 12 Jahren der Jüngste – er spielt Klavier und hört Pop und Jazz ganz gern. Mattis (15) am Schlagzeug hingegen steht total auf Hip-Hop und Rap. Am Tenorsaxophon zu finden ist Malte (14). Musikalisch fährt er neben Pop und Rock auch auf Heavy Metal ab.

Sängerin Lea (13), die an diesem Tag ihre Premiere bei der Combo gibt, wurde nur für das Lied „Stay“ zum Popularmusikkonzert verpflichtet. Auch sie bevorzugt Jazz und Pop. Quast hatte sie im Klavier- und Keyboardunterricht für das Stück abseits der Bandproben eingelernt. Alle Schüler haben nebenbei auch Einzelunterricht an der Musikschule. Nun hat die Band vor, sich zu vergrößern, eventuell wird eine Alt-Saxophonistin bald zur Gruppe stoßen. Auch eine zweite Lehrkraft soll in Sachen Schlagzeug unterstützen, berichtet uns Michael Quast.

Die „Popcombo“ gibt es seit letztem November, nach den Herbstferien haben sie angefangen, sich wöchentlich zu treffen. Ihr erster Auftritt steht nun kurz bevor, beim Popularmusikkonzert der Musikschule am Sonntag, 19. März. Von 17 bis 18 Uhr können die jungen Musiker dann live mit drei Stücken im Franz- Danzi-Saal erlebt werden. Einlass ist bereits um 16.30 Uhr. Außerdem wird das „Bandhouse“, ein Kooperationprojekt aus vier Musiklehrkräften und 16 Schülern der Schimperschule spielen. Ein vielversprechendes Programm mit musikalischen Genüssen wartet auf die Besucher.