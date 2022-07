Schwetzinger Musikschule öffnet ihre Türen

Das neue Schuljahr der Musikschule Bezirk Schwetzingen lockt ab Oktober in die Kurse. Am Sonntag, 17. Juli, findet von 14.30 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür in der Mannheimer Straße 29 statt. Ab 14.30 Uhr haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, Instrumente unter der Anleitung von qualifizierten Lehrkräften auszuprobieren, Fragen zu Unterricht, Instrumentenbeschaffung sowie zu Kosten zu stellen. Für das im Oktober beginnende neue Musikschuljahr 2022/2023 werden dann natürlich auch gleich Anmeldungen angenommen.

Über drei Etagen stehen den Besuchern Fachlehrkräfte folgender Fächer mit Rat und Tat zur Verfügung: Musik für Eltern und Kind ab dem sechsten Lebensmonat, Musikalische Früherfahrung für drei- bis sechsjährige Kinder, Instrumentenkarussell, Block- und Querflöte, Harfe, Oboe, Klarinette, Horn, Saxofon, Trompete, Posaune, Akkordeon, Klavier, Kontrabass, Violine, Viola, Violoncello, Gitarre, E-Gitarre, Schlagzeug, Keyboard und Gesang.

Aufgrund der aktuellen Situation empfiehlt die Schulleitung eine Abstandsempfehlung aus und bittet darum, in den Innenräumen eine Maske zu tragen. Außerdem wird vom Ausprobieren der Blasinstrumente abgesehen – diese werden aber ausführlich vorgestellt. Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Unterrichtsplätze zur Verfügung stehen, zählt das Eingangsdatum.

Info: Infos gibt’s auch im Internet unter www.musikschule-schwetzingen.de