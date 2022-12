Schwetzinger sind bereit für das große Krippenspiel an Heiligabend

Schwetzingen. Am Donnerstag und Freitag wurde noch einmal kräftig geprobt, damit alles beim Familiengottesdienst an Heiligabend um 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) im evangelischen Lutherhaus in Schwetzingen klappt: Knapp 30 Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren führen nämlich das große Krippenspiel „Stern von Bethlehem“ auf – ein Mini-Musical aus der Feder von Dagmar und Klaus Heizmann mit ganz viel Gesang und wunderbarer musikalischer Begleitung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei stehen diesmal nicht Maria und Josef im Mittelpunkt, sondern die drei Weisen, die den Stern entdecken, sich dann auf den Weg nach Bethlehem machen und schließlich bei König Herodes landen.