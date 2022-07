Schwetzinger Theater am Puls sucht Kinderdarsteller

Schwetzingen. Kinderschauspieler und solche, die es werden wollen, erhalten in Schwetzingen beim Theater am Puls nun eine große Chance. Intendant Joerg Steve Mohr sucht für die Produktion „Der kleine Vampir“, die im November Premiere feiern wird, drei Kinder, um die Rollen von Anton, einem menschlichen Jungen, sowie den beiden Vampiren Anna und Rüdiger zu besetzen. Das entsprechende Casting findet noch in diesem Monat statt – die Anmeldung ist bereits über die Website des Theaters möglich. Die Darsteller von Anton und Rüdiger sollten etwa neun bis zwölf Jahre alt sein, die Schauspielerin von Anna etwa acht bis elf Jahre.

Erfahrung, erklärt Mohr, ist keine Voraussetzung. „Es sollte Spaß dabei sein, die Kinder sollten in der Probe gut mitkommen, denn wir werden häufig proben, und die Eltern sollten dahinterstehen. Aber wenn die Kinder Lust haben, brauchen sie keine Vorkenntnisse.“

Blut geleckt – das Theater am Puls sucht drei junge Schauspieler, die in der Herbstproduktion als Anton, Anna und Rüdiger auftreten wollen. © TaP

Mohr hat im Theater am Puls bereits häufiger mit Kindern zusammengearbeitet – und es hat sich bewährt, findet er. „Es ist schon Arbeit, aber es ist auch immer eine Win-win-Situation. Viele Kinder sind sehr begabt und bringen eine Natürlichkeit und Wahrhaftigkeit mit, für die Erwachsene erst etwas tun müssen. Kinder sind noch viel näher am Spielen und Spaßhaben dran.“ Außerdem steigere es die Qualität des Stücks: „Ich sehe sehr selten ein Stück mit Erwachsenen in Kinderrollen, wo mich das nicht stört“, berichtet er.

Faszination und Magie

„Der kleine Vampir“ hat der Intendant aus mehreren Gründen ausgewählt. „Nach der Pandemie muss etwas her, das sich verkauft und das Stück wollten wir schon lange mal spielen. Ich weiß gar nicht, wieso wir das noch nicht gemacht haben. Es gehört zu meinen Lieblingsstücken und ich habe auch als Kind alle Bücher gelesen“, erläutert Mohr. „Vampire fand ich immer ganz reizvoll, sie haben irgendetwas Faszinierendes und Magisches – auch für Erwachsene.“

Für die Teilnahme am Casting ist ein Anmeldebogen auszufüllen und ein Textauszug auswendig zu lernen. Die Kinder, die letztlich beim Stück mitwirken, dürfen sich auf zwölf Vorstellungen zwischen November dieses Jahres und April 2023 einstellen. Davor fallen – so Mohr – fast tägliche Proben zwischen Anfang Oktober und der Premiere am Samstag, 12. November, an.