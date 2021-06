Schwetzingerin Weihua Wang zu Gast bei "Was Isch Los?"

Schwetzingen. Weihua Wang aus Schwetzingen ist in der 41. Folge der badischen Video-Podcast-Show "Was Isch Los?" zu Gast. Das teilen die Verantwortlichen Markus Lang und Thomas Adam in einer Pressemitteilung mit. Weihua Wang ist die amtierende "Miss Baden-Württemberg". Neben dem Ausüben des Amtes einer "Miss", macht Wang viel Musik und Moderation.

Derzeit sei sie aber mit Ihrem Start-Up-Projekt "myBuddy" beschäftigt, das sie 2018 gegründet hat. Das Ziel hierbei sei, Einheimische und Menschen mit Migrationshintergrund anhand Ihrer Interessen und Wohnort zusammenzubringen und die "echten" Kontakte zu fördern. Mit acht Jahren kam Weihua Wang aus China nach Deutschland und wurde zur jüngsten Stadträtin in Schwetzingen gewählt. Für sie war es damals eine große Ehre, kommunalpolitisch mit zu wirken. Darüber spricht sie im Podcast, der hier zu hören ist.