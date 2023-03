Sommertag im März

Nach drei Jahren Corona-bedingter Pause findet in diesem Jahr am Samstag, 18. März, wieder der bei den Kindern so beliebte Sommertagszug statt. Der sicherlich erneut prächtige Zug wird bei hoffentlichgutem Wetter viele Menschen an die Zugstrecke locken, gibt es doch sogar drei Musikgruppen, die den Zug durch die Fußgängerzone und über den Schlossplatz begleiten werden. Auch die Leimbachstelzen sind wieder dabei.

Die Zugaufstellung erfolgt von 13.15 Uhr bis 14 Uhr auf den kleinen Planken vor der evangelischen Stadtkirche und dem Lutherhaus. Die Reihenfolge der Grundschulen und Kindergärten wird durch die Mitarbeiter vom Generationenbüro koordiniert und ist durch Schilder gekennzeichnet.

Der abschließende Schneemann wird von den Kindern des Sonnenblume-Kindergartens gebastelt und durch die Unterstützung der evangelischen Jugend ab 14 Uhr entlang der Fußgängerzone über den Schlossplatz in den Schlossgarten gezogen.

Am Ende des Zuges wird er auf dem „Alten Sportplatz“ im Schlossgarten verbrannt. Der Sommertagszug wird wieder unterstützt und abgesichert durch die Angehörigen der Feuerwehr Schwetzingen und der Sanitäter des DRK.

Verkehr wird ausgebremst

Die Polizei begleitet den Sommertagszug und regelt den Verkehr. Natürlich bekommen alle mitgelaufenen Kinder und die, die bei der Verbrennung des Schneemanns dabei sind, wieder eine leckere Sommertagsbrezel beim Verlassen des Sportplatzes am Zelt der Stadtverwaltung.

Die Wegstrecke führt die Kinder und die übrigen Teilnehmer über die Kleinen Planken – die Fußgängerzone Mannheimer Straße – über die Carl-Theodor-Straße, Schlossstraße-, die Rathaus- sowie Zeyherstraße zum Schloss-Nebeneingang beim „Blauen Loch“. Dann geht es im Schlossgarten entlang des Südlichen Zirkels zum „Alten Sportplatz“.

Rund 45 Minuten wird dafür eingerechnet, bis es zum Zielpunkt des Umzugs kommt. Während des Sommertagsumzuges kann es für Autos zu temporären Verkehrsbehinderungen entlang der Zugstrecke kommen. zg