Sonderführung im Schwetzinger Schloss: Heiter ins neue Jahr starten

Einen heiteren Start ins neue Jahr verspricht die kurzweilige Sonderführung „Die Theres’ und d’Frau Schäufele“ am heutigen Sonntag, 1. Januar, um 14 Uhr im Schwetzinger Schloss. Die Teilnehmer dürfen die beiden Reinigungsfachfrauen bei ihrem Rundgang durch die Prunkräume begleiten und erfahren dabei amüsante Anekdoten und Geheimnisse rund ums Schloss und seine einstigen Bewohnerinnen und Bewohner.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Putzeimer ist schon gerichtet: Am Neujahrstag geht’s mal wieder auf lustige Tour durchs Schwetzinger Schloss. © SSG

Die Theres’ und d’Frau Schäufele kennen jeden Winkel des Schlosses, durch das sie die Gäste begleiten. Auch in Anwesenheit der Gäste nehmen die beiden Putzfrauen kein Blatt vor den Mund. So kommt es, dass ihnen beim Schlagabtausch in schönster Mundart auch so manches lang gehütete Geheimnis entschlüpft. Mit viel Humor spannt die unterhaltsame Sonderführung den Bogen vom 18. Jahrhundert bis in die heutige Zeit.

Für die Führung ist eine Anmeldung unter Telefon 06221/65 88 80 erforderlich. Tickets kosten 15 Euro, für Ermäßigte 7,50 Euro.