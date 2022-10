Sonderführung zum Thema Jagd in Schwetzingen

Schwetzingen. „Auf, auf, zum fröhlichen Jagen“ heißt es am Sonntag, 2. Oktober, um 14.30 Uhr, wenn die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zu einer besonderen Führung am langen Oktoberwochenende in den Schlossgarten Schwetzingen einladen.

Die Gäste erhalten bei der Jagd-Führung einen Einblick in das fürstliche Vergnügen der Jagd vom Mittelalter bis in die Gegenwart, heißt es in der Pressemitteilung. Die Führung „Auf, auf, zum fröhlichen Jagen“ kostet 12 Euro (ermäßigt 6 Euro, Familien 30 Euro). Sie dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden es können maximal 25 Personen teilnehmen.