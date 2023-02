Stadtkirche Schwetzingen wird zur Bühne: Rocksongs, Tanz und Theater

Schwetzingen. Mitreißende Rocksongs und eine Kirche als Tanzboden, überraschende Theaterszenen und schlechte Nachrichten, die zu guten werden: Am Sonntag, 26. Februar, um 18 Uhr wird die evangelische Stadtkirche in Schwetzingen zur Bühne und die Konfirmanden drücken dem Ganzen ihren Stempel auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die „SoulSavers“, das Konfiprojekt der Gemeinde, geht wieder an den Start und das Thema „Peace for all“ (Frieden für alle) könnte zwei Tage nach dem Jahrestag des Kriegsbeginnes in der Ukraine nicht aktueller sein. Da wird der Glaube schon mal in eine Choreographie übersetzt, die Familie des verlorenen Sohnes aus dem Lukasevangelium sitzt morgens beim Katerfrühstück zusammen, und die jungen Leute an den Mikros singen mit Udo Lindenberg „Komm, wir zieh’n in den Frieden“.

Das Besondere daran: Die jungen Leute trauen ihren eigenen Fähigkeiten und werden nicht von den Leitern des Projekts, Elena Spitzner und die Pfarrer Franziska Beetschen sowie Steffen Groß, einfach nur mit vorgefertigten Aufgaben betraut. „Wir haben die Konfis im Vorfeld fitgemacht. Jetzt gestalten sie ihren Gottesdienst selbst und stehen in der ersten Reihe“, beschreiben die drei das pädagogische Konzept der „SoulSavers“. Nach der langen, pandemiebedingten Zwangspause geht das innovative Projekt also in die nächste Runde. Und nach dem Gottesdienst werden die jungen Leute im Kirchenschiff gefeiert – selbstverständlich bei guten Getränken.