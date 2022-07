Standortranking: Die Region um Hockenheim ist bei großen Unternehmen beliebt

Region. Wie beliebt sind die Ortschaften rund um die Städte Hockenheim und Schwetzingen bei Firmen? Dieser Frage hat sich das Unternehmensnetzwerk Die Deutsche Wirtschaft (DDW) angenommen und 3802 Städte in Deutschland im Hinblick auf ihre Beliebtheit als Wirtschaftsstandort bewertet: Im Standortranking von 2022 tauchen auch Hockenheim, Schwetzingen, Eppelheim, Ketsch und Speyer auf.

Während sich Schwetzingen, Eppelheim und Ketsch allerdings eher auf den unteren Rängen jenseits der 1000 befinden, schaffen es Hockenheim und Speyer sogar in die Top 500.

Verantwortlich für die Platzierung Hockenheims auf Rang 440 sind beispielsweise „Krämer Pferdesport“ und „Sonoco“, in Speyer trägt „PFW Aerospace GmbH“ zu Platz 484 bei. In Schwetzingen (1322) wird unter anderem „Pfitzenmeier“ genannt, in Ketsch (2165) „Fody’s Wirtschaftsdienste“. Für Eppelheim (1258) ist die Firma „Wild“ an erster Stelle.

Das Ranking berücksichtigt die rund 25 000 wichtigsten Unternehmen Deutschlands. Die meisten sind in Hamburg, München, Berlin und Frankfurt angesiedelt.