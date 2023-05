Start in den Feier-Monat: Maifest bei der Siedlergemeinschaft Hirschacker

Schwetzingen. Die Sonne blickte hinter den Wolken hervor. Regen war nicht in Sicht, es blieb trocken. Die Bänder am Kranz des 17 Meter hohen Maibaums vor der Gaststätte „Zum Rheintal“ flatterten im Wind. Die Siedlergemeinschaft Hirschacker hatte am Maifeiertag zu ihrem Fest zum Start des Wonnemonats eingeladen und die Bewohner strömten in Scharen herbei.

Der neue Maibaum war dieses Mal aus dem Wald bei Walldorf geholt worden. Der Musikverein Stadtkapelle unter der Leitung von Dirigent Pascal Morgenstern spielte einen Tusch, bevor der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft, Rudi Hoffmann, die Gäste willkommen hieß, unter ihnen eine Abordnung des Bayernvereins Schwetzingen. „Der Hirschacker kann sogar Wetter“, lobte Bürgermeister Matthias Steffan. Das sei klar, schließlich werde auf dem Stationsschild nicht umsonst „Schwetzingen“ klein- und „Hirschacker“ großgeschrieben.

Er dankte der Siedlergemeinschaft für ihr Engagement. Den neuen Maibaum habe man nicht von Walldorf nach Schwetzingen tragen können, schließlich habe der Transport aber reibungslos geklappt. Ein besonderer Dank gelte der Familie von Stadtrat Markus Bürger, ohne die diese Aktion nicht zu stemmen gewesen wäre.

Partnergemeinden machen mit

„Ab heute beginnt das Feiern auf dem Hirschacker“, kündigte Steffan noch weitere Feste an. Am Freitag, 5. Mai, ab 16 Uhr, wird erstmals ein Kindermaibaum aufgestellt, der aus der Partnergemeinde Karlshuld kommt. Am Sonntag, 7. Mai, ab 16 Uhr, findet am alten Trafoturm die Einweihung des großen Wandgemäldes von Künstlerin Mirinda Reynolds aus Fredericksburg statt. Im Anschluss lädt die Siedlergemeinschaft auf ihrem Gelände zu einer deutsch-amerikanischen Party mit Essen, Getränken und Musik ein.

Dann ging alles ruckzuck. Bürgermeister Matthias Steffan trieb den Zapfhahn mit nur zwei Schlägen ins Welde-Fass und schon floss das süffige Freibier in die Gläser. Der Musikverein Stadtkapelle begleitete mit dem zünftigen Egerländer Musikantenmarsch. Weißwurst, Steaks und Bratwurst waren für den kulinarischen Genuss. „Der Mai ist gekommen“ klang über das Festgelände. Der Wiesn-Hit „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ durfte nicht fehlen und das Badnerlied zum Mitsingen zum Abschluss schon gar nicht.