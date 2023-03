Teilnehmer der Special Olympics World Games aus Jamaika in Schwetzingen

Im Sommer finden von Samstag, 17. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, die Special Olympics World Games, die Weltspiele der geistig und mehrfach behinderten Sportlerinnen und Sportler, in Berlin statt.

Unmittelbar vor der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung werden die über 7000 internationalen Athleten zur Akklimatisation und Vorbereitung in 216 deutschen Gastgeberstädten und Landkreisen, sogenannten „Host Towns“, empfangen und vier Tage aufgenommen – darunter auch 21 Kommunen in Baden-Württemberg, nämlich Baden-Baden, Enzkreis, Freiburg, Heilbronn, Karlsruhe, Klettgau, Künzelsau, Ladenburg/Ilvesheim, Mannheim, Mosbach/Schwarzach, Neckarsulm, Pforzheim, Rems-Murr-Kreis (Backnang, Waiblingen,Winnenden), Rottenburg am Neckar, Wiesloch, Stuttgart, Tübingen, Wilhelmsdorf und eben auch Schwetzingen.

Im Zusammenhang dieses offiziellen „Host Town Program“ werden die beiden Städte Schwetzingen und Wiesloch ab Sonntag, 12. Juni, die große Delegation – insgesamt 73 Personen – mit dem gesamten Team, also Athleten sowie Betreuer und Coaches, aus Jamaika gemeinsam willkommen heißen und gemeinschaftlich beherbergen.

Der TV Schwetzingen 1864 ist mit der HG Oftersheim/Schwetzingen, neben anderen Vereinen und Institutionen, lokaler Kooperationspartner der verantwortlichen Stadtverwaltung.

Aktionen auf dem Schlossplatz

Markus Liu-Wallenwein, neuer Sachgebietsleiter für Jugend, Vereine und Sport, im Amt für Familien, Senioren und Kultur sowie Sport, wird mit Jens Rückert, TV-Vorsitzender für Inklusion und Integration und Fachbeirat (Marketing) bei Special Olympics Baden-Württemberg, auf Schwetzinger Seite das städteübergreifende Inklusionssportprojekt leiten.

„Wir werden gemeinsam mit Andrea Michels aus Wiesloch und ihren Partnern vor Ort die vier Tage programmatisch gestalten und in unseren beiden miteinander kooperierenden Gastgeberstädten versuchen, dem Team aus Jamaika eine in jeder Hinsicht und allen Belangen warmherzige Heimstatt zu sein. Die ersten persönlichen Kontakte mit unseren jamaikanischen Partnern bei den Nationalen Spielen 2022 in Berlin und digitalen Meetings vor ein paar Wochen waren schon sehr harmonisch und absolut vielversprechend“, schauen alle drei Organisatoren überaus optimistisch auf den Juni voraus.

„Am ,Schwetzinger Tag’, Mittwoch, 14. Juni, wollen wir den Schlossplatz mit zahlreichen Sportmodulen und inklusiven Bewegungsangeboten bespielen und zum aktiven Mitmachen der gesamten Bevölkerung einladen“, lassen sie sich schon jetzt in den Programmplan blicken. Die beiden Vereine TV und HG werden erstmals und ausnahmsweise den „Open Sporty Wednesday“ anbieten und einen integrativen Sportnachmittag für alle Altersgruppen mit und ohne Handicap organisieren. Zudem wird bei einem räumlich abgesteckten Fackellauf in der Innenstadt die olympische Flamme feierlich und zeremoniell nach Schwetzingen getragen.

Am Abend soll dann ein abwechslungsreiches mehrstündiges Bühnenprogramm mit sommerlicher Live-musik von „Athis HipHop Lounge“, kurzweiligen Sport-Talks und interaktiven Tanzdarbietungen für ausgelassene karibische Stimmung sorgen – „auf diese besondere ,Special Wednesday Night’ freuen wir uns schon jetzt!“, hoffen Liu-Wallenwein und Rückert nicht nur auf ein rauschendes Sport- und Kulturfest, sondern auch auf einen positiven integrativen Effekt und eine nachhaltige inklusive Folgewirkung in der gesamten Stadtgesellschaft. zg

Info: Weitere Infos über das „Host Town Program“ der Special Olympics World Games Berlin 2023 gibt es unter www.berlin2023.org/hosttown.