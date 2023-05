Theaterabend mit Zonta-Club

Eine feste Größe in der Reihe der Wohltätigkeitsveranstaltungen des Zonta-Clubs Schwetzingen ist der Besuch im „Theater am Puls“. Dieses Mal steht am Sonntag, 21. Mai, die Komödie „Brigitte Bordeaux“ von Sergej Gößner auf dem Programm.

Der Theaterabend wird abgerundet mit dem bewährten Fingerfood-Buffet, ausgerichtet im gemütlichen Foyer des Theaters . Auch gibt es Gelegenheit, mit den Schauspielern ins Gespräch zu kommen. Es sind noch einige Plätze zum Preis von 32,50 Euro (Fingerfood und ein Getränk inbegriffen) zu haben, so der Zonta-Club. Karten können bestellt werden über praesidentin@zonta-schwetzingen.de oder Telefon 0173/3 20 88 89. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt sozialen Projekten zugute. zg