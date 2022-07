Tiere im Wandel der Zeit

„Auf, auf, zum fröhlichen Jagen“ heißt es am Sonntag, 24. Juli um 14.30 Uhr, wenn die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) zu einer besonderen Führung in den Schlossgarten Schwetzingen einladen. Die Gäste erhalten einen Einblick in das fürstliche Vergnügen der Jagd vom Mittelalter bis in die Gegenwart, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eindrucksvoll zeugen die wasserspeienden Hirsche im Mittelparterre des Schlossgartens vom liebsten Freizeitvergnügen des Adels: dem Jagen. Das heutige Verständnis der Jagd hat jedoch wenig gemeinsam mit der zur Zeit der Renaissance und des Barock: Ab Mitte des 19. Jahrhunderts rückte der Tierschutz zunehmend ins öffentliche Bewusstsein.

Wiederholung im Oktober

Die besondere Führung spürt dem Thema Jagd als fürstliches Vergnügen vom Mittelalter bis in die Gegenwart nach. Erwachsene zahlen 12 Euro, Ermäßigte 6 Euro und Familien 30 Euro. Die Führung wird am Sonntag, 2. Oktober, 14.30 Uhr, wiederholt. zg

Info: Telefonische Anmeldung ist unter 062 21/65 88 80 erforderlich