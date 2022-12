Tierschutzverein Schwetzingen bittet um ein böllerfreies Silvester

Schwetzingen. Der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung (TSV) schließt sich dem Appell der Deutschen Umwelthilfe an, in dem ein böllerfreies Silvester gefordert wird. Das teilt der TSV mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das private Silvesterfeuerwerk ist in der heutigen Zeit der falsche Start in ein neues Jahr, denn die Unmengen an Böllern und Raketen sind nicht nur gesundheitsschädlich, sie verschmutzen auch unsere Umwelt, verängstigen und töten Tiere“, so der TSV in seiner Pressemitteilung.

Und weiter: Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern führt dazu, dass wir unnötig mit sehr viel CO2 die Luft belasten. Besonders schlimm trifft die Knallerei Tiere, denn sie können die Geräusche nicht einordnen. Für Haus-, Wild- und sogenannte Nutztiere bedeutet der extreme Lärm Stress, Panik und häufig auch Todesangst. Und das nicht nur in der Silvesternacht, sondern auch an den Tagen rund um den Jahreswechsel.“

Jahr für Jahr würden zahlreiche Haustiere entlaufen, würden in ihrem Lebensraum aufgeschreckt, verletzten sich oder kämen zu Tode. „Auch Vögel und andere Tiere im Schlossgarten und Wald erleiden Todesangst. Vögel fliegen durch den Schreck viel zu hoch und müssen regelmäßig an Neujahr entkräftet aufgesammelt werden. Ist es das wert“, fragt der Schwetzinger Tierschutzverein und bittet, auf Raketen und Knaller zu verzichten.