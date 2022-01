Tofu schmeckt nach nichts!

Es gibt eine Sache, die stellt viele vor ein Rätsel: Tofu! Ich erinnere mich noch an meine erste Begegnung damit. Sie liegt etwa 15 Jahre zurück und war so unerfreulich, dass ich dachte: Auf diese Bekanntschaft kann ich gut verzichten! Inzwischen hat sich meine Meinung geändert. Doch was finden Veganer an diesem wabbeligen Sojaprodukt, das irgendwie nach gar nichts schmeckt? Können so viele Konsumenten, ja ein Großteil aller Asiaten, Geschmacksverirrungen haben?

Die Kunst eines guten Natur-Tofus liegt tatsächlich darin, ihn so herzustellen, dass er nach nichts schmeckt. In Japan etwa gibt es Wettbewerbe, bei denen der Tofu gekürt wird, der am ehesten nach nichts schmeckt. Das ist kein Witz! Denn einen guten Tofu macht aus, dass man ihn durch die richtige Zubereitung in nahezu alles verwandeln kann, wonach es einen gelüstet. Tofu selbst ist kein Fleischersatz. In der veganen Küche wird er häufig eingesetzt, um Gerichte, die man als Mischköstler gern gegessen hat, zu imitieren. Mithilfe von Gewürzen ist es ein Kinderspiel, einen Block Natur-Tofu in Rührei, Bolognese oder Chicken-Nuggets zu verwandeln.

© Jörn Wittmann

Doch auch jenseits solcher bekannten Gerichte wird Tofu von Veganern gerne als hochwertige Proteinquelle genutzt. Wichtig ist es, den Tofu zunächst zu pressen, sodass er seine Flüssigkeit verliert. Dann ist er startklar für kulinarische Abenteuer: Er lässt sich nach Lust und Laune marinieren, einlegen und anschließend braten oder grillen. Man kann ihn durch die Panierstraße ziehen und ihm etwa einen Sesam- oder Cornflakes-Mantel anziehen, sodass er knusprig wird. Er lässt sich aber auch einfach nur gewürfelt, gewürzt und für den richtigen Biss in Stärkemehl gewälzt in der Pfanne braten und über jedes asiatische Gericht streuen oder mit ein paar Gewürzen und Olivenöl versehen im Ofen backen.

In seiner Naturform schmeckt Tofu zwar nach nichts – nach der Zubereitung jedoch nach allem, was das Herz begehrt. Probieren Sie es aus! Für den Anfang kann man auch mit Räuchertofu oder einer bereits fertig marinierten Version aus dem Supermarkt starten. Da ist Geschmack gleich inklusive, sobald Sie die Packung öffnen.

