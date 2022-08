Transparent und nahbar

Das gemeinsame Büro des grünen Kreisverbands Kurpfalz-Hardt und des Landtagsabgeordneten Dr. Baumann befindet sich nun mitten im Herzen von Schwetzingen. Mit einer Feier wurde das Grüne Büro in der Mannheimer Straße 7 jetzt eröffnet.

Dr. Andre Baumann wies dabei auf die Herausforderungen hin, die vor uns liegen: „Die Klima- und Energiewende muss her und dafür setze ich mich in meinem Wahlkreis ein“, so der passionierte Klimaschützer, der ein paar seiner aktuellen Projekte (Windkraftausbau, Geothermie und Naturschutz) vorstellte. Baumann lobte das Büro als Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich mit ihren Fragen, Anregungen und Problemen hierher wenden können.

Stephanie Aeffner, Bundestagsabgeordnete aus Pforzheim, die unseren Bereich im Reichstag mit betreut, lobte den breit aufgestellten und erfolgreichen Kreisverband. Zwei grüne Abgeordnete aus dem Kreisverband sitzen im Landtag, der ehemalige Bundestagsabgeordnete sei nun Finanzminister von Baden-Württemberg. „Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten, als es keine grünen Abgeordneten im Kreisverband gab. Ich bin überzeugt, die Grundlage des Erfolgs wurde von den vielen Ehrenamtlichen aus Partei und Kommunalpolitik gelegt. Denn sie waren die ersten Gesichter unserer Politik vor Ort. Schön, dass das neue Büro neben einer Anlaufstelle für die Bürger nun auch wieder ein Ort des Austauschs für all die Engagierten aus der Partei ist. Ich freue mich auf kommende Besuche“, so die Abgeordnete.

Kreisvorsitzende Sigrid Schüller blickte zurück: „Corona-bedingt lag das Grüne Büro in den letzten zwei Jahren im Dornröschenschlaf. Stattdessen waren Videokonferenzen angesagt. Aber nun hoffen wir, dass das Büro wieder mit Leben gefüllt wird wie vor der Pandemie.“ Die Pfarrer Steffen Groß und Uwe Lüttinger segneten Mitarbeiter und Räume.

„Am Ende geht es bei Politik nicht um etwas, das im Geheimen, hinter verschlossenen Türen geschieht, sondern um etwas, das vom Engagement vieler Menschen lebt. Je mehr Menschen sich einbringen, desto erfolgreicher können wir unsere Ziele für die Gemeinschaft erreichen. Das Grüne Büro mitten im Wahlkreis steht für Transparenz und Kooperation“, betont zum Schluss Patrick Alberti. Er bildet mit Larissa Rotter und Mia Schobert das Team, das für die Bürger ansprechbar ist. Ihnen ist Transparenz und Austausch wichtig – per E-Mail, telefonisch oder spontan bei einem leckeren Kaffee. zg